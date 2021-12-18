Evdeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Venüs' buldu

Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA´da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda narkotik köpeği `Venüs´ ile yapılan aramada 847 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'nde oturan A.B.T.´nin evinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeği 'Venüs' ile yapılan aramada, 847 gram skunk, 1 gram kenevir tohumu, ruhsatsız pompalı tüfek, otomatik av tüfeği, şarjörler ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B.T. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2021-12-18 08:42:06
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