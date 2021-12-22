Su sayaçları için ‘don’ uyarısı

Altınova Belediyesi Su İşleri yetkilileri, vatandaşları sayaçlarını korumaları konusunda uyararak, donan sayaçlara ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesini istedi.

Altınova Belediyesi Su İşleri yetkilileri, düşen hava sıcaklığı ile birlikte özelikle açık ortamda bulunan su sayaçlarının donma tehlikesine karşı korunmaları gerektiği uyarısında bulundu. Altınova Belediyesi Su İşleri yetkilileri, düşen hava sıcaklığı ile birlikte özelikle açık ortamda bulunan su sayaçlarının donma tehlikesine karşı korunmaları gerektiği uyarısında bulundu. Yetkililer vatandaşları dona karşı uyararak şu bilgileri verdiler:

“Su sayaçlarının donmaması, bozulmaması ya da patlamaması için, sayaçların bulunduğu yerin hava sirkülâsyonuna karşı korunması amacıyla açık bölümlerin kapatılması, sayacın bulunduğu yerde varsa kırık camların yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca, sayaçlar ve açıkta kalan su boruları izocam, cam yünü, bez parçası, talaş boru kılıfı gibi maddelerle kaplanmalıdır. Alınan tedbirlere rağmen su sayacı donmuş ise üzerine kesinlikle sıcak su dökülmemeli ve herhangi bir şekilde ısıtılmamalıdır.”

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