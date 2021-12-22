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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova itfaiyesinden baca uyarısı

İHA

Altınova itfaiyesinden baca uyarısı

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşları bacalarını temiz tutmaları hususunda uyardı.
İtfaiye Amirliği, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşları uyardı. Yetkililer, "Bacaların temizlenmemesi halinde özellikle karbonmonoksit zehirlenmeleri ile çatı ve ev yangınlarının meydana gelmesinin önünün açıldığını belirten İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bacalar, binaların zemin ve bodrum katından başlayıp, çatı katına kadar yükselen kanallardır. Bu kanallar içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar, gerek sobaların gerekse ticari işletmelerin ocaklarının alevli bir şekilde yakılması sonucu temizlenmeyen baca kanalının tutuşmasıyla baca yangınları meydana gelmektedir. Vatandaşlarımızın basit gördüğü ve ihmal ettiği bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alevler çatıya ulaşarak, çatı yangınına kanalın tamamen yanmasıyla yüksek ısı çıkararak bacaya yakın olan eşyaları tutuşturmasıyla ev yangınlarına sebep olur. Çatı, ev ve baca yangınlarından korunmanın tek yolunun sanayi işletmelerinde 36 ayda, daire ve apartmanlarda ise yılda en az bir kere bacaların temizletilmesi ve daire içi baca kenarlarına eşya konulmaması gerekmektedir. Bacaların normal soba ya da katı yakıtlı olması fark etmez. Baca yangınlarının yanı sıra kış aylarında karşılaştıkları bir diğer tehlikeyi arz eden durum ise; baca tıkanıklıkları sonucu meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmeleri olduğunun bilinmesinde fayda vardır. Bazı durumlarda bacanın içerisinde tıkanıklığa neden olarak sadece kurum, yağ atığı ve zift olmayabilir. Baca üzerinde yuva yapan kuşlar, bu kuşların ölüsü veya çeşitli parçalar kalabilir. Böyle durumlarda bacayı ilk kez kullandığımız zamanlarda bile tıkanıklık söz konusu olabilir. Yaktığımız soba ya da katı yakıtın dumanı dışarıya atılamayacağından geriye dönerek ve zehirlenmelere sebep olacaktır. Bunun yanı sıra mutlaka TSE belgeli sobalar kullanılmalı, soba duvardan/bacadan en az 1 metre en fazla 1.5 metre uzaklıkta olmalı. Soba borusu baca içine 10 cm’den fazla sokulmamalı. Soba kurarken ikiden fazla dirsek kullanılmamalı. Soba bacaları çatıdan en az bir metre yükseklikte olmalı. Soba bacaları temizletilmeli, tıkalı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli. Sobada naylon, plastik, paçavra vs. yakılmamalı. Özellikle rüzgârlı havalarda sobaların dikkatli yakılması ve yatmadan önce söndürülmesi gerekir. zehirlenmelerin önüne geçmek için bu kurallara titizlikle uyulmalı” dediler.

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