Yılbaşı tatilinde termal tesislerde yoğunluk bekleniyor

Yalova’nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesindeki turizm tesislerinde yılbaşı tatilinde yoğunluk bekleniyor.

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin önemli şifa merkezilerinden olan Termal ilçesindeki turizm tesisleri yılbaşı için son hazırlıklarını yapıyor. İlçe genelinde rezervasyonlarda doluluk oranı yüzde 80’lere yaklaştığı bildirildi. Bir çok tesisin yılbaşı tatilinde yüzde 100 dolulukta olması bekleniyor.

Termal ilçesinde bulunan Terma City Otel Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı turistlerin ilçeye ilgi gösterdiğini hatırlattı.

Yılbaşı nedeniyle hareketlilik yaşadıklarını söyleyen Çiloğlu, “Bu sene yılbaşının hafta sonuna gelmesi rezervasyonlarımızı biraz daha hareketlendirdi. Beklediğimiz bir taleple karşı karşıyayız. Otelimizin kapasitesi de misafirlerimizi ağırlamaya yetecek kapasitede. Bu sene misafirlerimize daha iyi hizmet vermek adına bir gala programı da organize ettik. Bu mevcut pandemi şartları da göz önünde bulundurarak kısıtlı sayıda bir organizasyon olacak” diye konuştu.

Büyük bir tesis olduklarını ifade eden Çiloğlu, yılbaşı tatilinde dolulukta yüzde 80’lerin üzerine çıkamayı beklediklerini dile getirdi. Yılbaşında müşterilerine özel etkinliler düzenleyeceklerini sözlerine ekleyen Çiloğlu, şöyle konuştu:

“Kuvvetli bir SPA alanımız var. 6 bin metrekare bir alana yayılmış durumda. Termal havuzlarımız, normal havuzlarımız, hamamlarımız, sauna ile verilecek bütün hizmetler alanında. Bu en önemli en göze batan kısmı. Biz bunları yaparken aileleri beklediğimiz için çocuklarını da göz ardı etmiyoruz. Çocuklar için de bir çok aktiviteler hazırladık. Onları da mutlu edecek şekilde. Hem yılbaşı hem ertesi günleri de etki edecek şekilde planlama yaptık. Çocuklar da çok rahat eğlenebilecekler. Aileler de daha rahat edecekler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.