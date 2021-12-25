Termal tesisten yılbaşına özel gala programı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Termal tesisten yılbaşına özel gala programı

DHA

Termal tesisten yılbaşına özel gala programı


YALOVA, (DHA) Termal otel Yalova Terma City´nin Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, yılbaşı nedeniyle hareketlilik yaşadıklarını söyleyerek, "Bu sene yılbaşının hafta sonuna gelmesi rezervasyonlarımızı daha da hareketlendirdi. Kapasitemiz misafirlerimizi ağırlamaya yetecek düzeydedir. Misafirlerimize daha iyi hizmet vermek için bir gala programı organize ettik. Pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda bir organizasyon olacak" dedi.Karaderili Şirketler Grubunun Yalova Termal ilçesinde bulunan 2 bin 200 yatak kapasiteli termal oteli Terma City´nin Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, yerli ve yabancı turistlerin ilçeye ilgi gösterdiğini söyledi. Stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmek isteyen tatilciler için en güzel dönem olduğunu belirten Çiloğlu, "İstanbul ve Bursa´ya bir saatlik mesafede bulunuyoruz. Bu sene yılbaşının hafta sonuna gelmesi rezervasyonlarımızı daha da hareketlendirdi. Otelimizin kapasitesi de misafirlerimizi ağırlamaya yetecek. Bu sene misafirlerimize daha iyi hizmet vermek adına bir gala programı da organize ettik. Dünya mutfağı ile enfes gala yemeği violin ve keman eşliğinde başlayacak. Gala programında şarkıcı Hakhan canlı performansı sahe alacak. Pandemi şartlarını da göz önünde bulundurarak kısıtlı sayıda bir organizasyon olacak" diye konuştu.YÜZDE 80 DOLULUK BEKLENTİSİYılbaşında doluluk oranlarının yüzde 80'in üzerinde olacağını söyleyen Çiloğlu, "Kuvvetli bir SPA alanımız var. 6 bin metrekare bir alana yayılmış durumda. açık-kapalı yüzme  havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar, Aile hamamı, Bay -Bayan ayrı hamamlar, Cilt Bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, plates studio, sauna, solaryum, on bir tane terapi odası, iki bayan terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi, üç tane vip terapi salonu, vitamin bar ile kendini yenilemek isteyen misafirlerimizin hizmetinde olacak. Biz bunları yaparken aileleri beklediğimiz için çocuklarını da göz ardı etmiyoruz. Çocuklar için de birçok aktiviteler hazırladık. Onları da mutlu edecek şekilde gün boyu animasyonlar ve etkinlik düzenledik. Hem yılbaşı hem ertesi günleri de etki edecek şekilde planlama yaptık. Çocuklar da çok rahat eğlenebilecek. Aileler de daha rahat edecek. Doğru bölgede konumlanmış olmamız yurt dışı misafir anlamında elimizi çok güçlendiriyor. Otelimizde sadece yurt içi değil, yurt dışından da  yoğun talep alıyoruz. Turist kapasitesi yüksek olan otelimize gelen talepler ve ilgiden mutluyuz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Termal DHA
2021-12-25 12:08:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Termal tesisten yılbaşına özel gala programı
YEREL HABERLER Termal tesisten yılbaşına özel gala programı
Takla atan tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Takla atan tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Yalova’da av ve yaban hayvanları için ormana yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yalova’da av ve yaban hayvanları için ormana yem ...
Yılbaşı tatilinde termal tesislerde yoğunluk bekleniyor
YEREL HABERLER Yılbaşı tatilinde termal tesislerde yoğunluk ...
Topak kaymasına istinat duvarlı önlem
YEREL HABERLER Topak kaymasına istinat duvarlı önlem
AK Partili Başkanlardan önemli temaslar
YEREL HABERLER AK Partili Başkanlardan önemli temaslar
Kolunu hamur yoğurma makinesine kaptırdı
YEREL HABERLER Kolunu hamur yoğurma makinesine kaptırdı
Kolunu hamur makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kolunu hamur makinesine kaptıran kadını itfaiye ...
Başkanlar, Binali Yıldırım ile görüştü
YEREL HABERLER Başkanlar, Binali Yıldırım ile görüştü
Öğrenciler, kuşları hayranlıkla izledi
YEREL HABERLER Öğrenciler, kuşları hayranlıkla izledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.