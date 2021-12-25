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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hersek Lagünü su kuşlarını ağırlıyor

İHA

Hersek Lagünü su kuşlarını ağırlıyor

Marmara Bölgesinin en önemli sulak alanlarından biri olan Hersek Lagünü yerleşik su kuşlarının yanında kış göçmeni kuşlara da ev sahipliği yapıyor.
Yapılan çalışmalar sonucu, geçmişten bu güne 238 kuş türünün tespit edildiği alanda, kış aylarında hem tür olarak hem de toplam sayı olarak kuş popülasyonunun artığı gözlemlendi. Son sayımlarda 70’in üzerinde kuş türü tespit edilirken, alandaki toplam kuş sayısı da 5 binin üzerinde.
Yapılan son çalışmalar hakkında bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Flamingo sayısı önceki yıllara göre son birkaç yıldır azalmışken bu kış yine eski popülasyona erişilmiş durumda. Hatta son yaptığımız gözlemde 1360 flamingo sayısına ulaştık. Bu da alanın büyüklüğü göz önüne alındığında çok önemli bir rakamdır. Alan büyüklüğüflamingo sayısı oranına bakıldığında Hersek Lagünü dünyadaki sulak alanların içinde ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Kış aylarında havaların soğumasıyla daha iyi beslenebilmek için kuzey bölgelerinden göç eden su kuşları ılıman güney bölgelerine gelirler. Hersek Lagünü bu anlamda ülkemizde kuşların ilk uğradıkları sulak alanlardan biridir. Besin açısından oldukça zengin kuş oteli olarak adlandırdığımız alan yüzlerce ördeği de kış aylarında bünyesinde ağırlamaktadır. Son sayımda alan 182 suna ördeğini ağırlayarak bu türde en fazla sayıya ulaşmıştır. Ayrıca gözlenen 7 birey angıt ördeği de alan için oldukça iyi rakamdır. Toplamda bin civarında ördeğin bu günlerde alanda konakladığını gözlemlemekteyiz. Geçen aylarda alanımıza gelen nadir tür karabaş patka ördeğinden 3 dişi birey de alanda konaklamaya devam etmektedir. Bu güzellikleri görmeleri ve mevcut sosyal tesislerden yararlanmaları için doğaseverleri Altınova Belediyesi olarak alanımızda misafir etmekten mutluluk duyacağız” diye konuştu.

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