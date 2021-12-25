Muharrem İnce: “Erken seçim diyorlar, ortada aday yok”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muharrem İnce: “Erken seçim diyorlar, ortada aday yok”

İHA

Muharrem İnce: “Erken seçim diyorlar, ortada aday yok”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Muhalefette de şöyle bir sıkıntı görüyorum, ‘erken seçim’ diyorlar, ortada aday yok” dedi.
İnce, partisinin Yalova İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenledi. İnce, konuşmasında Türkiye’de erken seçim için herhangi bir ortam olmadığını söyledi. İnce, erken seçim olup olmayacağı yönündeki soruya, “Seçime gitmenin iki tane yolu var anayasamızda. Birincisi 360 milletvekili. Şu anda 360 milletvekili yok, bunu isteyecek. İki, cumhurbaşkanı meclisi fesheder, ülkeyi seçime götürür. Yapar mı, yapmaz. Dolayısıyla konu bu kadar basit ama erken ya da geç. Şurada 1,5 yıl kadar zaman kaldı. Olacak yani” diye konuştu.
Türkiye’de herkesin demokrasiyi dillendirdiğini fakat bunda samimi olunmadığını ileri süren İnce, şöyle konuştu:
“Türkiye’ye demokrasi isteyebilmen için önce partinde demokrasi olması lazım. Milletvekilleri özgür olmadan parlamento özgür olmaz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyenler önce siyasi partiler kanununun değişmesini istemelidir. Önce özgür milletvekili olacak ki demokrasiye adım atalım. Buradan başlamamız lazım. Allah’a şükür bizim partimizde böyle bir problem yok. Bizde partinin genel başkanını üyeler seçiyor. Cumhurbaşkanı adayını da üyeler seçiyor. Bana, ‘Genel başkan olarak aday olacak mısın?’ diye soruyorlar, ‘Aday olmayı düşünüyorum, olacağım ama üyeler karar verecek. Belki bir başka arkadaşımız da aday olacak. Bugün için Muharrem İnce şanslı olabilir, yarın başka bir şey. Onun için siyasi partiler kanunu değişmeden Türkiye’ye demokrasi gelmez.”
Erken seçim isteten muhalefet partilerinin ortada adayları olmamasını eleştiren İnce, “Muhalefette de şöyle bir sıkıntı görüyorum, ‘erken seçim’ diyorlar, ortada aday yok. Memleket Partisi’nin böyle bir sorunu yok. Üyelerin önüne sandığı koyacağız, sandıktan kim çıkarsa cumhurbaşkanı adayımız o olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnce: İktidara ve muhalefete sesleniyorum; üretim seferberliği yapalım
YEREL HABERLER İnce: İktidara ve muhalefete sesleniyorum; üretim ...
Hersek Lagünü su kuşlarını ağırlıyor
YEREL HABERLER Hersek Lagünü su kuşlarını ağırlıyor
Termal tesisten yılbaşına özel gala programı
YEREL HABERLER Termal tesisten yılbaşına özel gala programı
Termal tesisten yılbaşına özel gala programı
YEREL HABERLER Termal tesisten yılbaşına özel gala programı
Takla atan tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Takla atan tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Yalova’da av ve yaban hayvanları için ormana yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yalova’da av ve yaban hayvanları için ormana yem ...
Yılbaşı tatilinde termal tesislerde yoğunluk bekleniyor
YEREL HABERLER Yılbaşı tatilinde termal tesislerde yoğunluk ...
Topak kaymasına istinat duvarlı önlem
YEREL HABERLER Topak kaymasına istinat duvarlı önlem
AK Partili Başkanlardan önemli temaslar
YEREL HABERLER AK Partili Başkanlardan önemli temaslar
Kolunu hamur yoğurma makinesine kaptırdı
YEREL HABERLER Kolunu hamur yoğurma makinesine kaptırdı
Kolunu hamur makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kolunu hamur makinesine kaptıran kadını itfaiye ...
Başkanlar, Binali Yıldırım ile görüştü
YEREL HABERLER Başkanlar, Binali Yıldırım ile görüştü
Öğrenciler, kuşları hayranlıkla izledi
YEREL HABERLER Öğrenciler, kuşları hayranlıkla izledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.