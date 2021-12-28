Yalova'da çatı yangını 1 saatte söndürüldü



Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA'nın Altınova ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşların da hortumlarla su sıkarak itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Saat 21.00 sıralarında Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı Beldesi Altınkent Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin henüz bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu çıkan yangın ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Yalova ve Çiftlikköy belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 10 itfaiye aracı 25 personelle yangına müdahale eden ekiplere apartman sakinleri de ellerinde hortumlarla destek verdi. Subaşı Belde Belediye Başkanı Turan Canbay olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Apartman sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Canbay, can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Altınova Özgür YILDIZ

2021-12-28 00:24:50



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