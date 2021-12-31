Savunma sanayiinden akaryakıt gemisi projesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, DESANÖZATA iş ortaklığı ile akaryakıt gemisi projesi sözleşmesi imzalandı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DESANÖZATA iş ortaklığı ile akaryakıt gemisi projesi sözleşmesi imzalandığını bildirdi. Demir, yaptığı açıklamada, “Projeyle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, millî tasarıma sahip, yerlilik oranı yüzde 80’e ulaşacak 4 gemiyle liman içi denizlerimizde akaryakıt ikmali görevini daha etkili icra edecek. Hayırlı olsun” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.