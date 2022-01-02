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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ilk “meyve” temalı millet bahçesi Yalova’da yapılıyor

İHA

Türkiye’nin ilk “meyve” temalı millet bahçesi Yalova’da yapılıyor

Yalova’da hayata geçirilecek Millet Bahçesi Projesi’nde, Türkiye’nin dört bir yanından getirilerek muhafaza altına alınan 840 çeşit genotip meyve türü ziyaretçilerin çeşitli türlerin lezzetlerini tattıracak.
Yalova’da hayata geçirilecek Millet Bahçesi Projesi, Türkiye’nin ilk meyve temalı projesi olarak göze çarpıyor. Bahçede Türkiye’nin dört bir yanından toplanan meye genotiplari yer alacak. Bahçe tamamlandığında burayı ziyaret eden vatandaşlar dalında meyvelerin çeşitli türlerini tadabilecek. Çevre Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, daha önceden Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından kullanılan alanda millet bahçesinin yapımının devam ettiğini söyledi. Alanın meyve bahçesi olarak kullandığını ifade eden Yılmaz, bölgedeki ağaç genetiğinin korunarak millet bahçesi çalışmasının yapılacağını belirterek, “Araştırma Enstitüsünde yaptığımız çalışmalar sonucunda mevcut bitkilerin burada korunarak Millet Bahçesine entegre edilmesi istendi. Projemizde o şekilde yer teslimi yapıldı. Çalışmalar da o şekilde başlandı. Kısmetse seneye 330 günlük bir bitirme süresi ön görülmüş durumda. Şu anda fiziki çalışmalara bisiklet yollarına yaya yolu çalışmalarına başladın. Mevcut bitki çeşitliliği korunarak üzerine yeni bitkiler ilave ederek Yalova’nın ve Çiftlikköy içerisinde 2 tane köprü ile birbirine bağlayacak. Vatandaşlarımızın nefes alacağı sosyal donatı alanlarının dışında şenlik ve tıbbi aromatik bitkilerin de bulunacağı bir bahçemiz olacak” diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından getirilen meyve ağaçları yer alıyor
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz ise 4 bin 200 civarında genotipi muhafaza ettiklerini belirtti. Boz bunlardan bin 200 geofit olduğunu dile getirdi.
Sebzelerin yanı sıra meyve genotiplerini de enstitü olarak muhafaza ettiklerini dile getiren Boz, şöyle konuştu:
“Meyve toplamında bin 150, bin 200 civarında genotipmiz var. Burada proje tamamlandığında 840 adedi muhafazası millet bahçesinde devam edecek. Bu çok önemli bir rakam. Biz burasını daha önce planladığımız ve bunlar yerinden sökülmeden kalacağı için millet bahçesi kurulduğunda burada direk meyveyle görülme imkânı var. Yeni tesis yapıldığı zaman bir meyvenin meyve verme yaşı en az üç yıldır. Burada bu üç yılı da atlatmış olacağız. Bizi sevindiren konu şu, buradaki biyoçeşitliliği muhafaza etmek aynı lokasyonda bulunduğumuz için teknik yardım yaparak, teknik bilgi vererek burada bunun devamını sağlamak. 300 adet elma, 300 adet armut, 140 adet de kiraz genotipi mevcut burada. Bunun dışında Türkiye’de ilk modern anlamda kurulan kivi bahçesi muhafaza ediliyor. Yine bu kiviyle ülkemize kazandırdığımız Fejyo dediğimiz kaymak ağacı lokasyonu burada muhafaza ediliyor. Bir miktar ceviz, bir miktarda kestane burada genetik kaynak olarak muhafaza altına alınmış olacak. Ülkemizin 4 bir yanından bulunan bitkilerini meyve çeşidini bulmak söz konusu özellikle Yalova Türkiye’nin merkezi konumunda yani buraya çok rahatlıkla misafirler gelebiliyor. Kendi geldikleri illerinin meyvesini burada görmek ayrı bir değer katacak. O anlamda bizim çalışmamız rağbet görüyor. Yeni barkod sistemi kullanarak burada hangi ilden, hangi ilçeden hangi köyden alındığını tespit edeceğimiz bir şey olacak.”

Koleksiyon biyolojik çeşitliliği koruyor
Bahçedeki meyvelerin tescillinin bulunmadığına dikkati çeken Boz, bu meyve genotiplerinin biyolojik çeşitlilik olduğuna vurgu yaptı. Boz, Türkiye’nin önemli bir meyve koleksiyonu olduğunu belirterek, "Bu yerinde bitmiş olabilir, tamamen yok olmuş olabilir. Burada mevcudu var. Bir örnek vermem gerekirse buradaki orman yangınları, açmalar kaybolanları korumanın amacı budur. Korunuyor ki bu alanında kaybolduğu zaman yani den çoğaltmak için kullanıyoruz. Bu ürünler ekonomide kullanılan bir meyve türleri değiller" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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