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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Akpınar: “Bitkilerde yerel bilgiler çok önemli”

İHA

Dr. Akpınar: “Bitkilerde yerel bilgiler çok önemli”

Yalova'nın Altınova Belediyesi tarafından, Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi Konferans Salonunda “Türkiye ve Etnobotanik Araştırmalar” konulu konferansla gerçekleştirildi.
Altınova Belediyesi’nin, ‘Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri’ etkinliğinin ikincisi Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Alpınar’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Birûnî Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Alpınar, “Türkiye ve Etnobotanik Araştırmalar” konulu konferansta bitki bilimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Etrobotanik ekip işi olduğunu, birçok bilimi içine aldığını ve 1893 yılında dünya fuarında Kızılderelilerin kullandığı bitkilerden Etrobotanik bilimin oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Kerim Alpınar, “Etrobotanik, Yerli halkın kullandığı bitkilerle ilgili bir bilim dalıdır. 2 milyon yıldır beri, insan bitkilerle ilgili bilgi birikimine sahiptir. İnsanların 10 bin yıldır tarımla ilgili bitkiler hakkında bilgilere sahibidir. Bu inanılmaz büyük bir zenginlik, çok önemli bir miras. Bu zenginliği tehdit eden unsurlar da vardır. Doğanın tahribi biyolojik çeşitliliğin azalması demektir. Bunun yanı sıra; tarımla geçimin zorlaşması, göç, yerel bilgilerin küçümsenmesi, kuşaklararası iletişimsizlik, bilgi kirliliği gibi unsurlar bu mirasa tehdittir. Yaşlıların bilgisi var. Ancak çocuklar bu bilgilerle ilgilenmiyor. Yaşlılar vefat edince bilgiler azalıyor. Bitkilerde isim kirliliği var. Bitki isimleri yabancı kelimelerin tercümesiyle oluşturulamaz. Bitkinin yetiştiği yöreye gideceksiniz, araştırma yapacaksınız, bitkiyi kullanan Ayşe Teyze ile konuşacaksınız, bitkinin halk dilindeki karşılığını öğrenip bitkiye o ismi vereceksiniz. Aksi takdirde sizin tercüme ile koyduğunuz isimdeki bitkiyi Ayşe Teyze’ye sorsanız bulamazsınız. İnsanlara basının etkisi çok fazla oluyor. Bu konuda bir kontrol yok. Bu durum da ciddi sorunlara neden oluyor. Bilinçli olalım, bilinçsizlikten uzaklaşalım” diye konuştu.
“Önemli kazanımlar elde ettik”
Konferans sonunda Başkan Oral, Prof. Dr. Alpınar’a teşekkür plaketi vererek, “İkincisini gerçekleştirdiğimiz ‘Tıbbi Bahçe Günleri’nde bilgi aktarımı yapan alanında uzman Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Prof. Dr. Kerim Alpınar'a teşekkür ediyorum. Türkiye ve Etnobotanik Araştırmalar hakkında önemli kazanımlar elde ettik. Bu özel merkezimiz önümüzdeki süreçte; gerek bitki çeşitliliği, gerek üretim ve gerekse eğitim noktasında bölgemizde ekonomiye ciddi katkılar sunacak” diye konuştu.

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