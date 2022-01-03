Yalova halinden 2021 yılında 45 bin ton sebze ve meyve satıldı

Yalova Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Halinden 2021 yılı itibariyle 45 bin 107 ton yaş sebze ve meyve satışı yapıldı.

Toplam 24 esnafın yer halde en çok satış aralık ayında yapıldı. Aralık ayında toplam 6 bin 971 ton yaş sebze ve meyve tüketildi. Aralık ayını 5 bin 445 ton ile temmuz, 5 bin 125 ton ile de haziran ayı takip etti. En az tüketim yapılan ay ise 2 bin 102 ton ile ocak ayı oldu.

Çevre ilçelere de hizmet verildiğini belirten Yaş Sebze ve Meyve Hali Müdürlüğü yetkilileri, “Belediyemize ait olan toptancı halimizde amacımız sebze ve meyve ticaretini kaliteli, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapıyoruz. Amacımız üreticiler ve tüketiciler ile bu mesleği edinenleri eşit ve dengeli şekilde korumaktır. Bu ilkelerimizle geride bırakmış olduğumuz 2021 yılı içinde halimizden toplam 45 bin 107 ton yaş sebze ve meyve satışı yapılmıştır. Toptancı halimizden yapılan satışlar sadece bulunduğumuz ile değil çevre ilçelere de yapılmaktadır. Karamürsel, Orhangazi, Gemlik ve İznik gibi yakın ilçelere de hizmet vermekteyiz. Yapmış olduğumuz bu hizmetle sadece kendi ilimizin değil çevre ilçelerin de ihtiyacını karşılıyoruz. Kontroller çerçevesinde 6 bin 852 aracın hal giriş çıkışı, 4 bin 842 ürününü künye denetimi ve bin 254 araç ise yol kontrollerinde denetlendi. Yapılan denetimlerde yaş sebze ve meyvelerin alış, satış fiyatlarının bulunduğu künye kontrollerini yapılarak künyesiz (kayıt dışı) ürün satışı yapanlar hakkında cezaî müeyyide uygulandı” dedi.

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