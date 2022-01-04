Durmuş: "2022'de tempomuzu artıracağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Durmuş: "2022'de tempomuzu artıracağız"

İHA

Durmuş: "2022'de tempomuzu artıracağız"

Yalova İl Genel Meclis üyesi İdris Durmuş, Çiftlikköy ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Yalova İl Genel Meclisi Üyesi İdris Durmuş yaptığı açıklamada, "2022 yılının ilk gününde arkadaşım Hayrullah Sarıhan ile Çiftlikköy ilçemize bağlı Gacık, Laledere, Dereköy, Çukurköy, İlyasköy, Denizçalı ve Kabaklı köylerimizde devam eden yatırımlar ve tamamlanan yatırımları yerinde inceleme gezi programı yaptık. Program yoğunluğundan dolayı Kılıçköyü ve Burhaniye köyümüze önümüzdeki süreçte gideceğiz. Programımızda ziyaret ettiğimiz köylerimizde köy muhtarlarımız ve köylülerimizle değerlendirmeler yaptık. Köylerimizde 2022 yılında Çiftlikköy Köylere Hizmet Götürme Birliği vasıtasıyla KÖYDES yatırımlarının yanında İl Genel Meclisi kararlarımız ile İl Özel İdaremizin yatırımlarını öncelik sıralamasına göre karar mekanizması ile yatırım programlarının planlama çalışmaları devam etmekte. Köylerimizde artan nüfus ile yeni yerleşim alanları oluşmakta ve bunun sonucunda ortaya çıkan talepleri karşılamak için çalışmalarımız devam etmekte. İçme suyu, yağmur suyu kanalları, tarımsal sulama depoları, çeşitli peyzaj ve köy konağı çalışmalarının yanında, yol ve kanalizasyon çalışmaları gibi köylerimizdeki yatırımlarımız süreç içerisinde devam edecek. Ayrıca doğalgazın köylerimizde kullanımı ve yeni altyapı çalışmaları ile köylerimizdeki refahı artmakta. Köylerimize olan teveccüh önümüzdeki süreçte daha da artacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova halinden 2021 yılında 45 bin ton sebze ve meyve satıldı
YEREL HABERLER Yalova halinden 2021 yılında 45 bin ton sebze ve ...
Altınova 1. Kitap Fuarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER Altınova 1. Kitap Fuarı kapılarını açtı
Rockçı gençler, sanayinin ön yargısını değiştirmek için klip çekti
YEREL HABERLER Rockçı gençler, sanayinin ön yargısını değiştirmek ...
Semt77 Yalovaspor Ergi Tırpancı’yı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Semt77 Yalovaspor Ergi Tırpancı’yı renklerine bağladı
Uygulamalı su altı tedavisi dersi
YEREL HABERLER Uygulamalı su altı tedavisi dersi
Dr. Akpınar: “Bitkilerde yerel bilgiler çok önemli”
YEREL HABERLER Dr. Akpınar: “Bitkilerde yerel bilgiler çok önemli”
Camiden musluk bataryası çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Camiden musluk bataryası çaldığı ileri sürülen 2 ...
Camiden musluk bataryası çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Camiden musluk bataryası çaldığı ileri sürülen 2 ...
Türkiye’nin ilk “meyve” temalı millet bahçesi Yalova’da yapılıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk “meyve” temalı millet bahçesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.