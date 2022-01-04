Durmuş: "2022'de tempomuzu artıracağız"

Yalova İl Genel Meclis üyesi İdris Durmuş, Çiftlikköy ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yalova İl Genel Meclisi Üyesi İdris Durmuş yaptığı açıklamada, "2022 yılının ilk gününde arkadaşım Hayrullah Sarıhan ile Çiftlikköy ilçemize bağlı Gacık, Laledere, Dereköy, Çukurköy, İlyasköy, Denizçalı ve Kabaklı köylerimizde devam eden yatırımlar ve tamamlanan yatırımları yerinde inceleme gezi programı yaptık. Program yoğunluğundan dolayı Kılıçköyü ve Burhaniye köyümüze önümüzdeki süreçte gideceğiz. Programımızda ziyaret ettiğimiz köylerimizde köy muhtarlarımız ve köylülerimizle değerlendirmeler yaptık. Köylerimizde 2022 yılında Çiftlikköy Köylere Hizmet Götürme Birliği vasıtasıyla KÖYDES yatırımlarının yanında İl Genel Meclisi kararlarımız ile İl Özel İdaremizin yatırımlarını öncelik sıralamasına göre karar mekanizması ile yatırım programlarının planlama çalışmaları devam etmekte. Köylerimizde artan nüfus ile yeni yerleşim alanları oluşmakta ve bunun sonucunda ortaya çıkan talepleri karşılamak için çalışmalarımız devam etmekte. İçme suyu, yağmur suyu kanalları, tarımsal sulama depoları, çeşitli peyzaj ve köy konağı çalışmalarının yanında, yol ve kanalizasyon çalışmaları gibi köylerimizdeki yatırımlarımız süreç içerisinde devam edecek. Ayrıca doğalgazın köylerimizde kullanımı ve yeni altyapı çalışmaları ile köylerimizdeki refahı artmakta. Köylerimize olan teveccüh önümüzdeki süreçte daha da artacak” diye konuştu.

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