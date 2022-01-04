Semt 77 Yalovaspor'da 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'da, 4'ü oyuncu, 5’i teknik heyet olmak üzere toplam 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid19) testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
Semt77 Yalovaspor’dan yapılan açıklamada, dün yapılan testlerde 2 oyuncu ve teknik ekipten de 3 kişinin testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Takımdaki toplam pozitif vaka sayısının 4 oyuncu ve 5 teknik ekip üyesi olmak üzere 9'a yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, “Karantinaya alınan oyuncularımızın ve personellerimizin, tedavi ve izolasyon sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.