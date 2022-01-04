Semt 77 Yalovaspor'da 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'da, 4'ü oyuncu, 5’i teknik heyet olmak üzere toplam 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid19) testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Semt77 Yalovaspor’dan yapılan açıklamada, dün yapılan testlerde 2 oyuncu ve teknik ekipten de 3 kişinin testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Takımdaki toplam pozitif vaka sayısının 4 oyuncu ve 5 teknik ekip üyesi olmak üzere 9'a yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, “Karantinaya alınan oyuncularımızın ve personellerimizin, tedavi ve izolasyon sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.