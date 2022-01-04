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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elif Turnacı Çavuş, Yalova Barosu’nun ilk kadın başkanı oldu

İHA

Elif Turnacı Çavuş, Yalova Barosu’nun ilk kadın başkanı oldu

Yalova Baro Başkanlığı görevinden istifa eden Fedayi Doğruyol’un yerine Elif Turnacı Çavuş seçildi.
Türkiye Barolar Birliği olağan kongresinde birliğin disiplin kurulu üyeliğine seçilen Doğruyol, Yalova Baro Başkanlığı’ndan istifa etti. Baro yönetim kurulunda yapılan seçimde başkanlığa Elif Turnacı Çavuş getirildi. Çavuş, 26 senedir faaliyette olan baronun ilk kadın başkanı oldu.
Fedayi Doğruyol, yeni baro başkanını kutladı. Baro Başkan Yardımcısı ise Dilek Doğru oldu.
1981 İstanbul doğumlu olan Çavuş, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 2004 yılında İstanbul Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlığa başladı. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi genel sekreterliği, Tüketici Hakları Merkezi yürütme kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2013 yılında Yalova Barosuna naklolarak halen serbest avukat olarak çalışmaktadır. Yalova Barosunda 20162018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği, 20182021 yılları arası genel sekreterlik , 2021 yılında başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evli ve 2 çocuk annesidir.

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