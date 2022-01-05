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Hersek Lagünü'nde kadife ördek görüldü

DHA

Hersek Lagünü'nde kadife ördek görüldü


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA'da, kuş gözlemcileri tarafından korunma statüsündeki kırmızı listede bulunan 'kadife ördek' gözlemlendi. Kadife ördek ile Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 239´a çıktı.
Altınova ilçesindeki 'Kuş Oteli' olarak bilinen Hersek Lagünü binlerce su kuşunu misafir ediyor. Lagüne gelen kış göçmeni kuşların arasında nadir türler de görülüyor. Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül ve konuk kuş gözlemcileri tarafından korunma statüsü kırmızı listede olan kadife ördek gözlemlendi. Kadife ördek ile Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 239´a çıktı.
`LAGÜN İÇİN YENİ BİR TÜR´
Yılın ilk günlerinde ekip olarak lagünde gözlem çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, bölgede farklı bir kuş türüne rastladıklarını ifade etti. Fatih Bülbül, "Kısa bir araştırmadan sonra kuşun, kesin olarak dişi birey kadife ördeği olduğuna karar verdik. Türkiye'de nadir görülen kadife ördek, Hersek Lagünü için de yeni bir türdü. Daha sonra bu haberi öğrenen kuş gözlemcisi arkadaşların alana gelmesi sonrası onların katkısıyla ikinci bireyi de kayıt altına aldık. Kadife ördek kaydıyla Hersek Lagünü tür sayısı 239´a çıkmış oldu. Gözlem çalışmasını bitirdiğimizde kadife ördek yanında nadir türlerden 5 birey kulaklı batağan (Podiceps auritus) ve 1200 flamingo (Phoenicopterus roseus) ile toplamda 74 türden 5 binin üzerinde kuş, günün envanterine girdi" dedi. 
MARMARA´DA EN SON 1917'DE GÖRÜLDÜ
Kuşları gözlemlemeye başladığı ilk günlerden beri Hersek Lagününün en sevdiği alanlardan biri olduğunu söyleyen Çağan Abbasoğlu ise, "Bölgenin kuşlar için güvenliği ve denizle bağlantısından dolayı besin zenginliği kuşlar için önemli bir sığınak olmasını sağlıyor. Yılın bu döneminde kuzeyden gelen nadir türlerini bulma olasılığımız oluyor, bu da gözlemlere ayrı bir heyecan katıyor. Marmara Denizi'nde en son 1917'de görülen, ülkemizde daha çok Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarını ziyaret eden kadife ördek de bu efsane türlerden biriydi. Fatih Bülbül Ağabey ile yaptığımız bu gözlemlerde Hersek Lagünü´ne daha pek çok yeni tür ekleyeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Altınova Özgür YILDIZ
2022-01-05 16:16:56

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