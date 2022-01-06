Otomobille çarpışan ticari taksi takla attı: 2 yaralı

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Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde otomobil ile ticari taksinin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalovaİzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde Ersin Ş.'nin yönetimindeki 77 T 0625 plakalı ticari taksi ile aynı yönde seyreden Cüneyt A. Yönetimindeki 77 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi takla attı.

Takside sıkışan sürücü Ersin Ş, Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar Ersin Ş. ve Cüneyt A. 112 ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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