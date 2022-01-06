Semt77 Yalovaspor, Berkan Özçiftçi'yi kadrosuna kattı

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Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Semt77 Yalovaspor, Ali Berkan Özçiftçi'yi transfer ettiğini duyurdu.

Gard mevkiinde oynayan 25 yaşındaki sporcu, son olarak TBL ekiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor formasını giyiyordu. Semt77 Yalovaspor’un geçen yıl Süper Lige yükseldiği kadroda bulunan Özçiftçi, yeniden yeşilkırmızılıların formasını giyecek.

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