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Şehitler için kütüphane

İHA

Şehitler için kütüphane

Şehit Kütüphaneleri Yalova İl Koordinatörünce, Altınova İmam Hatip Ortaokulu’nda yürütülen çalışmalar, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a anlatıldı.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Şehit Kütüphaneleri Yalova İl Koordinatörü Erdoğan Yıldız ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Şehit Kütüphaneleri Yalova İl Koordinatör İlhami Kurat, Yönetim Kurulu üyesi Şükran Uzunkaya ve Altınova İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ferman Sanci, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Altınova İmam Hatip Ortaokulunda şehitlerin adını yaşatmak için yapmayı planlanan proje hakkında bilgi veren Şehit Kütüphaneleri Yalova İl Koordinatör İlhami Kurat, “Aziz şehidlerimizin herbirinin adlarını yaşatmak için kütüphaneler ve okuma salonları kurup, milli birlik ve beraberliğimizin teminatı gençlerimizi yetiştirmek için çalışıyoruz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da, “Şehitlerimizin adını yaşatmak için Altınova İmam Hatip Ortaokulu’nda çalışma yürüten Şehit Kütüphaneleri Yalova İl Koordinatörü Erdoğan Yıldız ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Şehitlerimiz bizim onurumuz, boynumuzun borcudur. Her zaman elimizden geleni yapmak bizim vazifemizdir” diye konuştu.

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