Çınarcık’ta fiyat artışı sonrası fırınlarda denetim

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Çınarcık Belediyesi ekipleri, ekmek fiyatlarındaki artış sonrasında ilçedeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki fırınlarda temizlikten gramaja, imalat araçgereçlerinden satış ve sunuma varıncaya kadar kapsamlı bir denetim yaptı. Ekipler üretim alanlarında hamur kazanlarını, tezgahları, hamur bezlerini, depoları, hamurların saklanma koşullarını denetledi.

İşletmelerin ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirlerine uyuyp uymadığını inceledi. Çalışmada tartı aletleri de test edildi.

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