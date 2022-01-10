Yalova'da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı (2)

OKUL SERVİS ARAÇLARINDA DA FUHUŞ YAPTIRMIŞLAR
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak-Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, Yalova´nın Çiftlikköy ilçesi ile Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde 21 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 erkek şüpheliden 4´ünün kamu görevlisi olduğu öğrenildi. Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 10 kadının, gazinolarda çalıştırıldığı ve fuhuş amaçlı istenen adreslere yönlendirildiği, ticari ve okul servis araçlarının da fuhuş amaçlı kullanıldığı bildirildi. A.M. (19) isimli Kırgızistan uyruklu kadının ise kürtaj yaptırıldıktan sonra çalışmaya zorlandığı tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 6 adet tabanca fişeği, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 7 adet 12 kalibre av tüfeği kartuşu, içeriğinde suç unsuru olduğu tespit edilen çok sayıda doküman, 5 adet başka firmalara ait pos cihazı ile suçtan elde edilen 25 bin 300 TL, 300 dolar, 100 eURO ile 15 adet cep telefonuna el konuldu.Özgür YILDIZ/ÇİFTLİKKÖY (Yalova), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Çiftlikköy Özgür YILDIZ
2022-01-10 17:35:22
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