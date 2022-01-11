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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmara Denizi’nde yasak avcılığa geçit vermediler

İHA

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılında bin 266 adet su ürünleri denetimi yapıldı. Ekipler 85 günü denizde geçirerek yaptığı denetimlerle Marmara Bölgesi'nde yasak avcılığa geçit vermedi.

Marmara Denizi’nde yasak avcılığa geçit vermediler

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılında bin 266 adet su ürünleri denetimi yapıldı. Ekipler 85 günü denizde geçirerek yaptığı denetimlerle Marmara Bölgesi’nde yasak avcılığa geçit vermedi.
Su ürünleri denetim ekipleri tarafından 2021 yılı 1 ocak31 aralık tarihleri arasında perakende balık satış yerlerine 749, balıkçı gemilerine 219, barınak ve karaya çıkış noktalarına 178, su ürünleri işlemedeğerlendirme tesislerine 34, su ürünleri nakil vasıtalarına 10, su ürünleri yetiştiricilik tesislerine 54, kum ve taş ocaklarına 22 olmak üzere toplam bin 266 adet denetim gerçekleştirildi. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim Ekipleri 2021 yılında 85 günü denizde geçirerek yaptığı denetimlerle Marmara Denizi’nde yasak avcılığa geçit vermedi. Bu kapsamda yapılan denetimlerde yasadışı avlanılarak yakalanan 54 ton midye el konularak denize iade edildi. Kurallara uymayan 24 su ürünleri işletmesine de toplam 208 bin 163 TL idari para cezası kesildi.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerin yanında bin 618 adet amatör balıkçı belgesi, bin 100 gerçek kişi ruhsat tezkeresi, 170 gemi ruhsat tezkeresi, 33 özel avcılık izin belgesi, 30 adet akaryakıt indirim belgesi ve 8 özel ürün menşei belgesi düzenlendi. Ayrıca 2021 yılında 120 balıkçıya 310 bin 600 TL su ürünleri desteklemesi yapıldı.

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