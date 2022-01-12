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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Oral, salgın uyarısında bulundu

İHA

Başkan Oral, salgın uyarısında bulundu

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, ilçe büyüklerine evlerinde ziyaret etti. Başkan Oral, “Onlar bizim baş tacımızın tacımız, kıymetlilerimizdir. Salgın konusunda çok dikkatli olmalılar" dedi.
Başkan Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, yaptıkları ilçe büyüklerine salgın konusunda uyarılarda bulunarak, kurallara uymalarını istedi. Başkan Oral, “Allah, tüm büyüklerimize sağlıklı ve mutlu nice uzun ömür versin. Yaşlılarımız bizi biz yapan değerlerimizdir. Çınarlarımız bizim için çok önemlidir. Onların kıymetini bilip, onlarla hasbihâl ederek, onların hayat hikâyelerinden dersler çıkarmalıyız. Yaşlılarımızın tecrübelerinden yararlanmalıyız. Yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum. Onların emrine amadeyiz” dedi.
Oral Çifti, ziyaretlerde ilçe büyüklerine ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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