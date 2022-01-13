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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bürokrasiye takılan 500 milyon dolarlık yatırımın önünü açtı

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bürokrasiye takılan 500 milyon dolarlık yatırımın önünü açtı

Yalova’da yabacı bir yatırımcının 500 milyon dolarlık yatırımı bürokratik engellere takıldı. Türkiye ve Yalova’dan gitme kararı alan firmanın önündeki engeli kaldıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dev yatırımın Türkiye’ye girmesini sağladı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova’da faaliyet gösteren DowAksa’nın yatırımındaki bürokratik süreci çözümleyerek sadece Yalova’ya değil, ülke ekonomisine de katkı sağladığını söyledi.
DowAksa’nın bir süredir proje çalışması devam eden yatırım planlamasındaki süreçlerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade eden Akyol, yatırım ve proje detayları hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla konunun kısa sürede çözüme ulaştığını belirten Akyol, ““Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta sanayinin, istihdamın ve ihracatın önemini vurguluyor. Çevreci, yenilenebilir, doğa dostu olan ve kentimizdeki istihdamı arttıracak olan projeyle ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bilgileri arz ettik. Titizlikle konuyla ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar olduğu gibi Yalova’mızın talepleriyle yakından ilgilenerek konuyu çözüme ulaştırdı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız ile tekrardan görüşerek bu süreçle alakalı destek ve hassasiyetleri için teşekkürlerimizi arz ettik, çevreci ve yüksek teknolojili yatırımlarımızın kentimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan ise, konuyla ilgili geçtiğimiz hafta Ankara’ya gittiklerini ifade etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na ilettiklerini anlatan Becan, şöyle konuştu:
“Geçen hafta Ankara’ya gittik. DowAksa’nın yabancı bir firmayla ortaklığı var. Yeni bir yatırım yapacaklardı. Aşağı yukarı 500 milyon dolarlık yatırım. İlkinde şöyle bir sorunları oldu,
Yeni yapacakları yatırımdaki baca yüksekliği Yalova Hava Meydan Komutanlığı’na yakın olduğu için oradaki eğitim uçaklarının saha yüksekliğiyle ilgili sıkıntıları oldu. Bacayı düşürdük. Yine ‘askeriye izin vermiyorum’ dedi. Bizim etrafımıza 6 kilometre çapında daire çizerseniz sanayi yapabilirsiniz diye Ankara’ya gittik Rıfat beye söyledik cumhurbaşkanımıza telefon açtı. O iş çözülmeseydi 31 aralıkta o firma Türkiye’den çıkıyordu. Bırakın Yalova’daki yatırımı Türkiye’den gidiyordu.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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