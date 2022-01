Kardeş şehir Rottenburg’tan Yalova’ya özel takvim

Yalova’nın kardeş şehirlerinden birisi olan Almanya’nın Rottenburg şehrinde belediyesi bünyesinde bulunan dernek tarafından 2022 yılına özel her iki kentin fotoğraflarının yer aldığı takvim yapıldı.

Rottenburg Yalova Kardeş Şehir Derneği (Zu Gunsten des Partnerschaftsverein Rottenburg am Neckar und Yalova) tarafından yaptırılan 2022 yılı takvimi dernek yöneticisi ve aynı zamanda Rottenburg kentinde ikamet eden Yalovalı Bülent Aydemir tarafından Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’a hediye edildi.

Her iki kardeş şehrin 12 ayını anlatan fotoğraflarının yer aldığı takvimde, ayrıca her iki ülkenin özel günleri hem Türkçe hem de Almanca olarak yer alıyor. Dernek Yöneticisi olan Ekkehard Kaupp ile Yalova Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Erhan İkizkaya’nın objektifinden yansıyan fotoğraflar ise takvimde yer alıyor

