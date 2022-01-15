Çınarcık Belediyesi okul bahçesine bocce sahası yaptı

Çınarcık Belediyesi, Çınarcık Ortaokulu bahçesine bocce sahası yaptı.
Belediye Başkanı Numan Soyer, okula yaptığı ziyarette öğrencilerin bocce sahası talebini geri çevirmedi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bocce sahası yapım çalışmalarına başladı. Sahayı kısa sürede tamamlayan ekipler, öğrencileri okullar arası müsabakalara hazırlanabilecekleri bir alana kavuşturdu.
Çınarcık Ortaokulu öğrencileri Başkan Soyer’e teşekkür etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.