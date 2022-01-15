Çöp kamyonunun çarpması sonucu ölen 9 yaşındaki Aysel toprağa verildi

Yalova’da okula giderken çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Aysel Şendirekler toprağa verildi.

Bağlarbaşı Mahallesi Çağdaş Sokak’ta çöp kamyonunun çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aysel Şendirekler için Veysel Karani Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye 9 yaşındaki Aysel'in babası Yavuz Şendirekler ıslah evinde olduğu, anne Sevil Nice de sağlık durumu nedeniyle katılamazken, dedesi Osman Bay, amcaları Emir Şendirekler ve Serkan Nice, dayısı Yıldıray Bozkuş taziyeleri kabul etti. Cenazeye AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk da katıldı. Cenazede Aysel Şendirekler’in minik arkadaşları da saf tutarak namaz kıldı. Namazın ardından minik Aysel’in cenazesi, evinin önünde helallik alınmasının sonrası Yalova Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.



"Bu işin arkasını takip edeceğim"

Cenazede gazetecilere açıklamalarda bulunan amca Emir Şendirekler, büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade etti. Olayın takipçisi olacaklarını dile getiren Şendirekler, “Yeğenim sokaktan çıkıyor okula gitmek için, araç da hızlı ilerliyor. Ondan sonra ön taraftan mı geri taraftan mı onu biz bilmiyoruz. Kamera kayıtları karakolda var ama bize hiçbir şekilde gösterilmiyor. Ben internet haberlerine baktım, onlar geriden diyor çoğu. Karakola gittiğimde ön taraftan deniliyor. Hangisi doğru bilmiyorum. O görüntülere ulaşacağız, avukat tutacağız” dedi.

Kaza sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan çöp kamyonu sürücüsü T.G’nin olay yerinden kaçmasına tepki gösteren amca Şendirekler, “Burada bir ihmalkarlık var. Muhakkak cezasını bulması lazım. Bizim canımız gitti, kazadır bu olabilir. Bu sürücü çarpma anından sonra gitmeye devam ediyor. Benim yeğenimin belki kalbi, belki diyaframı patlamış. Çamurluğu bile sürse zaten ufak, onun canını almaya yeter. 9 yaşında bir kız. Kaçması, ilgilenmemesi. Kazayı yaptın, frene bas dur. Mahalle pislikmiş onu döverlermiş. Öyle bir şey yok. Senin yiyeceğin iki tokat benim yeğenimden değerli değil. Ben bu işin arkasını takip edeceğim. Ne gerekiyorsa yapacağım. Onun babası ıslah evinde, annesi zaten perişan durumda. Ne gerekiyorsa ben peşindeyim bu olayın. Ne gerekiyorsa onu yapacağım” diye konuştu.

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