Dere ıslahı için fizibilite çalışması yapıldı

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, DSİ 13. Bölge Müdürü Pelin Yalçın Balcı ile ilçe genelinde dere yataklarında yapılacak ıslah çalışmaları için fizibilite çalışması yaptı.

Soyer, Balcı ve beraberindeki heyet ilçe genelindeki tüm dere yataklarını gezerek inceleme yaptı. Soyer, dere yataklarında yapılan inceleme ve fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından ıslah işine başlanacağını dile getirdi.

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