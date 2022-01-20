Yalova’da martıların simit kapma yarışı renkli görüntüler oluşturdu

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Yalova kent merkezinden geçen Safran Deresi’ndeki martıların simit kapma yarışı güzel görüntüler oluşturdu.

Yalova şehir merkezinden geçerek Marmara Denizi ile buluşan Safran Deresi’ndeki martılar, vatandaşlar tarafından simit ve ekmekle besleniyor. Soğuk kış şartlarında martıları dere boyuna gelen vatandaşlar, simit ve ekmek gibi yiyecekler atarak martıları besliyor. Bu sırada martıların simit kapma yarışı renkli görüntüler oluşturuyor.

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