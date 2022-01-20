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Bu liseden mezun olanın işi hazır Vali Erol, iş garantili meslek lisesini gezdi

İHA

Bu liseden mezun olanın işi hazır Vali Erol, iş garantili meslek lisesini gezdi

Yalova Valisi Muammer Erol, iş garantili lise olarak eğitim veren Şehit Sercan Yazar Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.
Yalova Makine İhtisas OSB ile Şehit Sercan Yazar Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yapılan protokol gereği atölyeleri baştan sona yenilenen okulda, Yalın Enstitü’nün yalın eğitim modeli uygulanıyor. Okulu ziyaret eden Vali Erol, yapılan çalışmalar hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı. Vali Muammer Erol, ara elemanın önemine dikkati çekti. Meslekî eğitimde örnek olacak okulun çalışmalarına sonuna kadar destek olduklarını söyleyen Erol, öğrencilere yönelik konuşmasında, “Bu en az cephede askerlik görevi yapmak kadar kutsal bir iş. Asker nöbetini tutacak, sizler daha yüksek katma değerli ürünler üretileceksiniz. Siz de umduğunuzdan daha çok şey elde edeceksiniz. Çünkü her birimizin elinde dünyanın neresine giderseniz gidin sizi aranan bir eleman olarak herhangi bir yerde çok kolay istihdam edecek bir altın bilezik olacak” ifadelerine yer verdi.
Hedeflerinin nitelikli personeller yetiştirmek olduğuna vurgu yapan Erol, şöyle konuştu:
“Öncelikle memleketimize, milletimize hizmet etmenizi sağlamak. Onun da altyapısını sanayicimiz, devletimizin de desteğiyle yeni, yüksek teknolojiyle donatılmış tam da sizlere ihtiyaç bulunan tesisler yapıyorlar. Yalova’mızda örnek olmasını çalıştığımız ciddi bir Makine İhtisas OSB faaliyeti var. En geç 23 yıl içinde sizlerin çalışabileceğiniz iş alanları oluşmuş olacak. İnşallah çalışıyor olduğunuzu da göreceğiz.”
İl Millî Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol ise lise öğrencilerinin çok şanslı olduğunu ifade etti. Bir çok üniversite mezununun işsiz olduğunu hatırlatan Yeniyol, “Mesleki eğitim merkezleri üzerinden 678 ay geçtikten sonra garanti istihdam sözü alınıyor tabi. Sizler bu lise yaşı çağında bu imkana sahipsiniz. Çok büyük bir nimet” dedi.
Yalova Makine İhtisas OSB Başkanı Direnç Özdemir ise, nitelikli elaman yetiştirmek için “Yeni Nesil Meslek Lisesi” sloganıyla okulda modernizasyon yaptıklarını dile getirdi. Mezun öğrencilerin OSB’deki fabrikalarda istihdam edileceğini kaydeden Özdemir, “Meslek lisemizde bir eğitim programı içindeyiz. Yapılan protokol çerçevesinde iş garantili mesleki eğitimin Türkiye’deki örnek uygulamalarından birisini burada gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Yalın Enstitümüzle, kurmuş olduğumuz Yalın Model Fabrika modeliyle öğrenci kardeşlerimize bu sanayinin, gerçek üretimin piyasadaki ihtiyacı doğrultusunda burada pratik eğitimler kazandırılıyor” diye konuştu.

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