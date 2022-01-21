Yalova’da doktora saldıran hasta adliyeye sevk edildi

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Yalova’da randevusu olmadığı halde doktora saldırdıktan sonra gözaltına alınan hasta Ercan K, adliyeye sevk edildi.

Çiftlikköy ilçesinde bulunan Yalova Devlet Hastanesi ek binasında, Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğlu odasına randevusuz giren hasta Ercan K.’nın saldırısına uğramıştı. Çiftlikköy Şehit Abdülhamit Kaya Polis Merkezi Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheli adliye sevk edildi. Zanlı gazetecilerin "doktora neden saldırdınız, pişman mısınız?" sorularını cevapsız bıraktı.

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