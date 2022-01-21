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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da karne heyecanı

İHA

Yalova’da karne heyecanı

Yalova’da yaklaşık 50 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda Vali Muammer Erol, öğrencilere karnelerini verdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen karne töreni ilk olarak Yalova Özel Eğitim Anaokulu ile başladı. Program sonrasında Elmalık köyündeki Salim Delen İlk ve Ortaokulu ile devam etti. Son olarak Mevlana İlkokulu'nda düzenlenen törene Erol’un yanı sıra Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve kurum müdürleri de katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalova’da 50 bine yakın öğrencinin ara yıl tatiline girdiğini ifade etti. 7 Şubatta ikinci dönemin başlayacağını söyleyen Yeniyol, “Diri bir şekilde yine pandemi şartlarını göz önünde bulundurarak sağlıklı ve güçlü bir şekilde ikinci döneme gireceğiz Zor bir süreçten geçtik. Velilere, çocuklarımıza güzel örnekler vererek, eğitim hayatlarını önlerine koyarak iyi bir anne, iyi bir baba olmaları tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Çocuklarımız dinlensinler, kitaplarını okusunlar. İkinci döneme daha sağlıklı bir şekilde başlasınlar” diye konuştu.
Öğrencilerin notlarıyla ilgili velilere tavsiyede bulunan Yeniyol, “Kötü not diye bir şey yoktur. Anne babalar önce kendilerinde bir eksiklik olup olmadığını kontrol edecek, ondan sonra meseleyi çözmeye çalışacaklar. Veliler çocuklarımızı kesinlikle suçlayıcı bir şekilde yaklaşmasınlar. Okul rehber öğretmenleri ve idaresiyle tahlil yaparak, güzel nedenlere bağlı kalarak çocukların eğitim hayatlarına yön versinler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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