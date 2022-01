U23 Serbest Güreş Milli Takımı'nın hedefi Avrupa’da ilk 3 Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Kayalı: “Hedefimiz, Türk güreşini daha ileriye taşımak”

Yalova’da kampa giren U23 Serbest Güreş Milli Takımı Bulgaristan’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda ilk 3 ülkenin arasına girmeyi hedefliyor.

Bulgaristan’da düzenlenecek olan U23 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası için Yalova’nın Termal ilçesindeki Sırrı Acar Kamp Eğitim Merkezi’nde kampa giren milliler hazırlıklarını günde yapılan 2 idmanla sıkı bir şekilde sürdürüyorlar.

Genç millileri Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan Ali Kayalı, eski Dünya Şampiyonu Sırrı Acar ve Termal Belediye Başkanı Sinan Acar ziyaret etti. 6 Mart 2022 tarihinde

U23 Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Metin Topaktaş’ın nezdinde çalışmalarını 5 Şubat'ta kadar sürecek.

Burada teknik kadro ve milli sporculara baklava sunan Başkan Acar, Milli Takım Başantrenörü Metin Topaktaş’tan da çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Efsane güreşçi eski Dünya Şampiyonu Sırrı Acar genç güreşçilere tavsiyelerde bulunurken Bulgaristan’da yapılacak şampiyona da madalya sözü istedi.

Yalova’daki kamp çalışmalarıyla ilgili bilgi veren U23 Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Metin Topaktaş hedeflerinin ilk üç olduğunu ve 3 altın madalya kazanmak istediklerini belirterek, “16 Ocak tarihinde başlayan kampımız 5 Şubat 2022 tarihinde tamamlanacak. Burada bize gösterilen ilgiden dolayı Termal Belediye Başkanı Sinan Acar, eski şampiyonlarımızdan Sırrı Acar hocamıza ve Sırrı Acar Kamp Eğitim Merkezi personellerine teşekkür ediyorum. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bugünlerde Türkiye’nin her yeri karla fırtına ile boğuşuyor ama Termal ilçesinde çok güzel bir hava var. Ortam güzel, tesis güzel. Güreş Federasyonu da bize her imkanı sağlıyor. 06 Mart 2022 tarihinde başlayacak olan Avrupa Şampiyonası için Bulgaristan’a gideceğiz. Burada takım halinde ilk 3’ü hedefliyoruz. Bireysel olarak da 3 tane altın madalya bekliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için de çalışıyoruz” dedi.



“Hedefimiz; Türk güreşini daha ileriye taşımak”

Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde Milli takım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu As Başkan Ali Kayalı, ise şunları kaydetti:

“Yeni seçilen Güreş Federasyonu Başkanımız ve yönetim kurulu olarak hedefimiz belli. Hedefimiz, Türk güreşini daha ileriye taşımak. Kısa bir süre sonra Avrupa Şampiyonasına katılacağız. Olimpiyat senesinden dolayı hazırlık dönemi bir hayli kısa. Hazırlıklar büyükler, gençler ve yıldızlarda çok güzel gidiyor. Biz de federasyon yetkilileri olarak kampları ziyaret ediyoruz ve hocalarımızla uyumu sağlamaya çalışıyoruz. İlk sınavımız Macaristan’da yapılacak olan büyükler Avrupa Şampiyonası olacak. Bu şampiyona için takımı en iyi şekilde hazırlayıp güzel bir derece ile şampiyonayı tamamlamak istiyoruz. Dünya Şampiyonası hazırlıkları daha rahat olacak. Zira hazırlık dönemi için uzunca bir zaman olacak önümüzde.”

