Yalova’da doktora saldıran hasta tutuklandı

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Yalova’da randevusu olmadığı halde doktora saldırdıktan sonra gözaltına alınan hasta tutuklandı.

Çiftlikköy ilçesinde bulunan Yalova Devlet Hastanesi ek binasında, Dahiliye Uzmanı Dr. Şevki Melikoğlu odasına randevusuz giren hasta Ercan K.’nın saldırısına uğramıştı. Çiftlikköy Şehit Abdülhamit Kaya Polis Merkezi Amirliği’nde işlemleri tamamlanan şüpheli adliye sevk edildi. Şüpheli, gazetecilerin, "Doktora neden saldırdınız, pişman mısınız?" sorularını cevapsız bıraktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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