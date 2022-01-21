Hersek Lagününde kuşlar sayıldı

Yalova'nın Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Ekibi, Hersek Lagününde Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) gerçekleştirdi.

Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül başkanlığında Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Ekibi, Altınova Hersek Lagününde Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) gerçekleştirdi. Sayımlarda, lagünde, 80 farklı türden toplam 8276 kuş tespit edildi. Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül başkanlığındaki ekip, tüm dünyada su kuşlarının göç hareketlerinin en az olduğu, sulak alanlarda kümelendikleri ocakşubat aylarında her yıl düzenli olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) gerçekleştirdi.

Fatih Bülbül, “Hersek Lagününde görselliği ile misafirlerin gözdesi olan flamingolar 1215 olarak sayıldı. Ayrıca Elmabaş Patka 320, Fiyu 550, Çamurcun 240, Yeşilbaş 185, Kılkuyruk 63, Kaşıkgaga 51 adet olarak kayıtlara geçti. Diğer ördek ve su kuşları ile lagünün kuşlar açısından ne denli önemli bir sulak alan olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Hersek Lagününde Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) hakkında bilgi veren Fatih Bülbül, “Tüm dünyada su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu, sulak alanlarda kümelendikleri ocakşubat aylarında her yıl düzenli olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS), su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan eko sistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerin başında gelir. Sayımların en önemli özelliği sahip olduğu uzun dönemli bakış açısıdır. Aynı alanlarda aynı noktalardan yapılan standart sayımlar, uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesinde oldukça yararlı olmakla birlikte sulak alanlarının kalitesinin belirlenmesinde de önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Altınova Belediyesi olarak yaptığımız 2022 yılı kış ortası su kuşu sayımında (KOSKS), 80 farklı türden toplam 8276 kuş tespit edilerek kayıtlara geçirilmiştir. Su kuşu olarak da 40 farklı tür alanda gözlemlenmiştir. Kıyı kuşları ve ördek sayısı önceki yıllara göre dalgalı bir seyir gösterirken flamingo popülasyonunun artığı tespit edilmiştir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.