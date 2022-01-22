Süpürgelik’te karla mücadele aralıksız sürüyor

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YalovaBursa karayolunun yüksek noktalarından birisi olan Süpürgelik mevkiinde kar yağışı başladı. Karayolları ekipleri Süpürgelik’in trafiğe açık kalması için aralıksız çalışmaya başladı.



Yalova'da, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, YalovaBursa kara yolu Süpürgelik mevkiinde etkili oluyor. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 147. Şube Şefliği ekipleri, yolun trafiğe açık tutulması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan tuzlama yapılırken, bir yandan da bıçaklı kar küreme araçları ile yol temiz tutulmaya çalışılıyor.

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