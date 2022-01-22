Eksi 3 derecede termal havuz keyfi Buz gibi soğukta sıcak havuzun keyfini çıkardılar

Kaplıcalarıyla ünlü Yalova’nın Termal ilçesini ziyaret eden turistler, eksi 3 derece sıcaklıkta termal havuzun keyfini doyasıya çıkarıyor.

Roma, Bizans, Osmanlı ve Bizans dönemlerinin şifa merkezi olan Termal kaplıcaları soğuk kış aylarında da turistlerin ilgili odağı oldu. Yurt dışından gelen misafirlerin yanı sıra yarı yıl tatili için de Termal içesine gelen turistler, şifalı suların tadını çıkarıyor.

Eksi 3 derece hava sıcaklığına rağmen adeta kaplıcalara akın eden turistler, su sıcaklığı 33 dereceyi bulan termal havuzlara girerek eğleniyor.

Turistler, kar yağışında termal havuzun keyfinin bir başka olduğunu söylüyor.

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