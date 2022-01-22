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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Belediyesi kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Yalova Belediyesi kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor

Yalova Belediyesi tarafından merkez ilçede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Belediye ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları kentin yüksek kesimlerinde bulunan Paşakent Mahallesi başta olmak üzere bir çok noktada yapılıyor. Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kar küremenin yanı sıra tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor.
Sokak hayvanları unutulmadı
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, kedi, köpek ve kuşların besleme çalışmalarını sıklaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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