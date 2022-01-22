Çocuklar tiyatro oyunuyla hem öğrendi hem eğlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yalova Belediyesi tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen tiyatro etkinlikleri devam ediyor.

Sabahattin EnginMesude Engin Çocuk Tiyatrosu’nda sergilenen oyun 12.0014.00 ve 16.00 saatlerinde 3 seans olarak çocuk izleyicilerle buluştu. Sahnelenen çocuk oyununda yer alan müziklerle dans eden minik izleyiciler neşeli dakikalar yaşayarak gönüllerince eğlendi. Zaman zaman sahnelenen oyunda görev alan çocuklar oyun sonrasında oyuncularla fotoğraf çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.