Yalova’da engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin

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Yalova Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 24 Ocak Pazartesi günü engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin verildiğini bildirdi.

Yalova Valiliği’nden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmelere göre, Yalova’da belli aralıklarla devam eden kar yağışının il genelinde etkisini devam ettireceğinden, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu görevlilerine 24 Ocak 2022 Pazartesi günü idari izin verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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