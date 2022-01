Altınova'da can dostları emin ellerde

Yalova'nın Altınova Belediyesi Veterinerlik Birimi, olumsuz hava şartlarının yaşandığı bugünlerde de can dostların yanında yer alıyor.

Yoğun kar yağışı ve aşırı soğukların yaşandığı günümüzde sokak hayvanlarına yönelik titiz bir çalışma gerçekleştiren ekipler, onların refahı ve beslenmesi için çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Altınova Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve tersane bölgesinde sokak hayvanları için oluşturulan özel alanlarda yemleme çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı günlerde sokak hayvanları için tüm çalışmaların yapıldığını söyleyen Veterinerlik Hizmetleri Sorumlusu Melih Soyçiçek, “Vatandaşlarımızın gözü arkada kalmasın. Can dostlarımız bize emanet” dedi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Sokaktaki dostlarımız için yeni kulübeler oluşturduk, ilçemiz genelinde çeşitli bölgelere özel yemlikler yaptık. Can dostlarımız için yıl boyunca rutin olarak yaptığımız çalışmaları bu süreçte yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Belirlediğimiz beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyoruz. Vatandaşlarımız merak etmesin, can dostlarımız bize emanet. Bu konuda vatandaşlarımızdan da duyarlı olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

