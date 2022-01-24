Yalova-Bursa kara yolu kayan tır sebebiyle kapandı Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu

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YalovaBursa kara yolunda kayan tırın dorsesinin yolu kapatması yüzünden uzun araç kuyrukları oluştu.

Alınan bilgiye göre, YalovaBursa kara yolunun Soğucak köyü mevkiinde, Yalova istikametinde kayan tırın dorsesi yolu kapadı. Kar yağışı sebebiyle sürüşün zorlaştığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye sevk edilen çekicilerle tır yoldan kaldırıldı ve bir saat sonra trafik yeniden normal haline geldi.

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