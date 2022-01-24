Osman Gazi Köprüsü’nde kış lastiği tedbiri

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Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul istikametine giden araçlara kış lastiği zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Yalova Valiliği yazılı açıklamada bulundu. Kış tedbirleri nedeniyle yapıldığı belirtilen açıklamada, “Bölgemizde ve İstanbul da devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, Osmangazi Köprüsünden İstanbul istikametine gidişler sadece kış lastiği olan binek araçlara açık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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