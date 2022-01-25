Yalova’da kamu personeline idari izin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da kamu personeline idari izin

İHA

Yalova’da kamu personeline idari izin

Yalova Valiliği tarafından güvenlik, sağlık ve ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki tüm birimlerde görevli kamu personeline 1 günlüğüne idari izin verildiği bildirildi.
Yapılan yazılı açıklamada, idari iznin 25 Ocak 2022 (bugün) geçerli olacağı kaydedildi. Açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, Güvenlik, Sağlık ve Ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki Kamu kurum ve kuruluşlarının Personeli 25.01.2022 günü idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osman Gazi Köprüsü’nde kış lastiği tedbiri
YEREL HABERLER Osman Gazi Köprüsü’nde kış lastiği tedbiri
Ünlü illüzyonist Sermet Erkin’den Yalova’da gösteri
YEREL HABERLER Ünlü illüzyonist Sermet Erkin’den Yalova’da gösteri
Yalova-Bursa kara yolu kayan tır sebebiyle kapandı Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu
YEREL HABERLER Yalova-Bursa kara yolu kayan tır sebebiyle ...
Devrilen TIR yolu kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu
YEREL HABERLER Devrilen TIR yolu kapattı, uzun araç kuyrukları ...
Tutuk, kar sonrası saha çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Tutuk, kar sonrası saha çalışmalarını inceledi
Yalova Barosu’ndan kanuna aykırı hareket eden danışman şirketi hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Yalova Barosu’ndan kanuna aykırı hareket eden ...
Yalova’da kar sebebiyle araçlar yoldan çıktı
YEREL HABERLER Yalova’da kar sebebiyle araçlar yoldan çıktı
Fiyat artışları vatandaşı balığa yöneltti
YEREL HABERLER Fiyat artışları vatandaşı balığa yöneltti
Altınova'da can dostları emin ellerde
YEREL HABERLER Altınova'da can dostları emin ellerde
Yalova'da yaban ve av hayvanlarına yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yalova'da yaban ve av hayvanlarına yem bırakıldı
Yalova´da engelli ve hamile kamu personeline 1 gün idari izin
YEREL HABERLER Yalova´da engelli ve hamile kamu personeline 1 gün ...
Yalova’da engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin
YEREL HABERLER Yalova’da engelli ve hamile kamu görevlilerine idari ...
Yalova-Armutlu karayolunda ekiplerin kar mesaisi
YEREL HABERLER Yalova-Armutlu karayolunda ekiplerin kar mesaisi
Altınova’da yollar açık, ekipler teyakkuzda
YEREL HABERLER Altınova’da yollar açık, ekipler teyakkuzda
Çınarcık’ta karla mücadele
YEREL HABERLER Çınarcık’ta karla mücadele
Tatilpark sokakta yaşayan vatandaşlara yuva oldu
YEREL HABERLER Tatilpark sokakta yaşayan vatandaşlara yuva oldu
Delmece Yaylası’na çıkmaya çalışan cip alev alev yandı
YEREL HABERLER Delmece Yaylası’na çıkmaya çalışan cip alev alev ...
AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları üyeleri, ‘İyi Ki Varsın Eren’ filmini izledi
YEREL HABERLER AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları üyeleri, ‘İyi Ki ...
“Kuş Oteli” Hersek Lagünü beyaza büründü
YEREL HABERLER “Kuş Oteli” Hersek Lagünü beyaza büründü
Oral çiftinden ilçe büyüklerine moral ziyareti
YEREL HABERLER Oral çiftinden ilçe büyüklerine moral ziyareti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.