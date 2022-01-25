Yalova Belediyesi kara yollarında geçiş izni verilmeyen araçlara kumanya dağıttı

Yalova Belediyesi tarafından Kocaeli ve Bursa istikametlerinde geçiş izni verilmeyen araç sürücülerine kumanya dağıtıldı.

Yalova’da polis ve jandarma ekipleri tarafından YalovaBursa ve Yalovaİzmit kara yollarında geçiş izni bulunmayan ağır vasıtalar, belirlenen park alanlarına alındı. Burada kara yolunda geçiş izinlerinin verilmesini bekleyen sürücülere Yalova Belediyesi tarafından kumanya dağıtıldı. Sürücüler Yalova Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Ağır vasıta sürücüleri, hava düzelerek bir an önce geçiş izinlerinin çıkmasını beklediklerini söyledi.

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