Sokaktaki canlar hepimize emanet

Yalova’nın Altınova ilçesinde, belediye ve jandarma ekiplerince sokak hayvanları için muhtelif noktalara mama ve su bırakılıyor.

Ekipler, vatandaşların da bu önemli çalışmaya destek vermesine ve evlerinin önüne sokak hayvanları için yiyecek ve su bırakmalarını istediler. Sokak hayvanlarının korunup kollanması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Sokaktaki dostlarımız emin ellerde, Onlar bize emanet" dedi.

Hayvanların insanlar gibi canlı ve duygulu varlıklar olduğunun unutulmamasını gerektiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Duyguları olmazsa, kendilerine iyi veya kötü davrananlarla, onları sahiplenenleri nasıl tanırlardı. Sokak hayvanları denilince akla ilk gelenler elbette kediler ve köpeklerdir. Yeryüzünde insanlar dışında yaşayan belki de on birlerce canlı ve yarı canlı varlıklar vardır. Dünyanın idamesi için bütün bu varlıkların korunması gerekir” ifadelerini kullandı.

Her şartta başta veterinerlik birimi olmak üzere belediyenin ilgili tüm birimlerinin sokak hayvanları için gerekli çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Başkan Metin Oral, “Sokakta yaşayan hayvanlarımızı korumak, kollamak ve onlar için en iyi şartları oluşturmak her birimizin hem insani hem vicdani görevidir. Tersane bölgemiz dâhil olmak üzere ilçemizin belli yerlerine sokak dostlarımız için beslenme noktaları oluşturarak, onların refahı ve beslenmesi için çeşitli önlemler alınıyor. Belirlediğimiz beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyoruz. Bunları yaparken vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz” diye konuştu.

