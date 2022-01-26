Yalova Gümrük Müdürlüğü’nün dış ticaret hacmi 3 milyar 246 milyon dolara çıktı

Yalova Gümrük Müdürlüğü’nün 2021 yılındaki dış ticaret hacmi yüzde 49 artışla 3 milyar 246 milyon dolara çıktı.

26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bir tören düzenlendi. Törende Yalova Gümrük Müdürü Ali İhsan Bilgetürk, Atatürk heykeline çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Müdür Bilgetürk, 2021 rakamları hakkında bilgi verdi. İthalat ve ihracatta artış yaşandığına değinen Bilgetürk, “Yalova Gümrük Müdürlüğü olarak 2021 yılında bir önceki yıla göre ithalatımız yüzde 61,5 artışla 1 milyar 111 milyon dolardan 1 milyar 804 milyon dolara çıktı. İhracatımız yüzde 36,5 artışla 1 milyar 57 milyondan 1 milyar 441 milyon dolara, toplam dış ticaret hacmimiz ise yüzde 49 artışla 2 milyar 169 milyondan 3 milyar 246 milyon dolara çıkmıştır. Gelen giden konteyner sayımız 10 bin 600'den yüzde 71 artışla 18 bin 247'ye gelen giden gemi sayımız bin 559'dan yüzde 21 artışla bin 961'e, tır sayımız 64 bin 206'dan yüzde 32 artışla 85 bin 271'e ulaşmıştır” diye konuştu.

Törene Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, Altınova Kaymakamı Ahmet Regaip Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Bakçepınar, Liman Başkanı Hakan Pekşen, Defterdar Vekili Mustafa Karadeniz, PTT Başmüdürü Selçuk Tokay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Yalova Ülkü Ocakları Başkanı Bora Tanaçan da katıldı.

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