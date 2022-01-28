Termal tesislerde sömestr hareketliliği

Yalova’nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesindeki turizm tesislerinde okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte hareketlilik yaşanıyor.

Doğası ve kaplıcalarıyla turistlerin ilgi odağı olan Termal ilçesindeki tesisler, ailelerin sömestr tatilindeki tercihi oldu. Termal ilçesini tercih eden veliler ve çocukları tatilin tadını doyasıya çıkarıyor. Karaderili Şirketler Grubu’na Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, yarıyıl tatiliyle birlikte ilçedeki tesislerde hareketlik yaşandığını söyledi. Çiloğlu, kar yağışı nedeniyle tatilin ilk haftasında beklenen yoğunluğun altında da kalınsa ikinci haftada hareketliliğin daha da artmasını ön gördüklerini ifade etti.

Çocuklar için bir çok etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Çiloğlu, "Tatillerini burada geçiren çocuklu aileler gördüğünüz manzara içinde gayet keyifli anlar yaşıyorlar. Önümüzdeki hafta doluluğumuzun daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Havaların da düzelmesi bunu etkileyecektir. Çocuklar için Mini kluplabımız var. Burada animatörlerimiz var. Çocuklarımız için etkinlikler düzenliyorlar. Palyaçosundan tutun boyama etkinliklerine, tiyatro gösterilerine. Bu şekilde çok eğleniyorlar onlarda” dedi.

Çocukların sinema ve oyun salonlarından da yararlandığını anlatan Çiloğlu, velilerinde termal sulardan yararlandığını dile getirerek, “Termal sularımız, normal kapalı havuzlarımız, onun dışında fitness salonumuz, masaj odalarımız bütün etkinliklerimizden misafirlerimiz yararlanabiliyorlar" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’na ait Termal Kalıca İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu ise ailelerin yarıyıl tatilinde termal turizmini tercih ettiğini anlattı.

Gürbüzoğlu, “Şuan sömestr tatilindeyiz. Çocuklarımızın rahat tatil geçirmeleri için bütün olanaklar var. Oksijen, kar yağdı. Kaplıca suyuyla dolu açık havuzumuz var. 65 derece sıcak kaynaktan gelen suyumuzu soğutma sistemiyle 3436 derecelerde çocuklarımızın kullanımına açtık. Şuanda doluluğumuz güzel ama ikinci tatil haftasında yoğunluğun daha fazla olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

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