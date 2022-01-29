Çiftlikköy’de Kadriya Temirbulatova’nın büstü açıldı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde Nogay Türklerinin ünlü şairi Kadriya Temirbulatova’nın büstü düzenlenen törenle açıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Çiftlikköy Belediyesi işbirliğinde genç yaşta hayatını kaybeden Nogayların ünlü şairi Kadriya Temirbulatova’nın büstü yapıldı. Sahil Mahallesi Barbaros Bulvarındaki parka dikilen heykelin açılışında konuşan Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar Temirbulatova’nın, kısa ömründe yıldız gibi parlayarak unutulmaz bir isim olarak hafızalara kazındığına değindi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov ise Türk kültürünü, geleneklerini yeni nesillere aktarmak için çalışmalar yapan teşkilatlarının Kadriya Temirbulatova’nın anısını yaşatmak istediğini belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte büstün açılışını yaptı.

Daha sonra Kadriya Temirbulatova büstünün mimarı heykeltraş Koşali Zarmanbetov’un ‘Altın atlı’ adlı sanat sergisi Çiftlikköy Belediyesi Kültür Merkezi’nde gösterime sunuldu.

Açılış törenine, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Valisi Muammer Erol, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.