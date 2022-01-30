Altınova, basketbolda da marka olacak

Yalova Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Altınova Belediyespor Basketbol Takımı, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret etti. Başkan Oral, hedeflerinin basketbolda da marka olmak olduğunu söyledi.

Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Burcu Güvendi’nin çalıştırdığı Altınova Belediyespor Basketbol Takımı teknik heyeti ve sporcuları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı ziyaret etti. Doç. Dr. Burcu Güvendi, Arş. Gör. Selman Kaya, Basketbol Antrenörleri Ercan Tepecik ve Sinan Yılmaz, Basketbol A takım sorumluları Gökhan Sosa ve Eren Özad ile sporcuları, takım hakkında Başkan Oral’a bilgi verdiler.

İyi bir takım oluşturduklarını dile getiren Doç. Dr. Burcu Güvendi, "Bu yıl BAL Ligi hedefiyle sahaya çıkıyoruz. Önümüzdeki seneki hedefimiz güçlü bir alt yapıyı oluşturmak. Bunun için de kurslar açarak gençlerimizi eğiteceğiz" diye konuştu.

Basketbol branşında da liderliğe oynadıklarını dile getiren Başkan Oral, “Basketbol branşında yeni yıldızların kazandırılmasını sağlayacak olan Basketbol Yaz Okulu ve Alt Yapı Kursu için değerli hocalarımız Doç. Dr. Burcu Güvendi ve araştırma görevlisi Selman Kaya ile kulüp antrenörlerimizle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Çocuklarımız, gençlerimiz en iyi şekilde geleceğe hazırlarken Altınova; güreş, futbol, tekvandonun ardından basketbolda da marka olacak” ifadelerini kullandı.

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